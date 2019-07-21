Около половины зоопарков в России не соответствуют новым нормам содержания животных

09:40, 22 июля 2019, ПАИ

Около половины российских зоопарков не соответствуют новым требованиям к содержанию животных. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на опрошенных изданием специалистов.

Новые нормы предусматривают максимальную и минимальную площадь для размещения животного. При этом эксперты замечают, что в зоопарках Европы зона обитания хищников в десятки раз превышает максимальный размер вольера для них, установленный новыми российскими правилами.

Директор Ленинградского зоопарка Елена Скиба считает, что выросшему в неволе зверю комфортнее находиться в привычных условиях. По её словам, оказавшись на большой территории, зверь может умереть. Специалист уверена, что при переезде в вольер, соответствующий по новому ГОСТу, хищники могут испытывать стресс.

Ещё одно новшество – в зоопарках должны предусмотреть укрытия для зверей, где они смогут отдохнуть от посетителей. Также предлагается не пускать в зоопарки агрессивно настроенных людей.

Кроме того, документ запрещает приводить с собой животных, распивать спиртное и вообще находится в состоянии алкогольного опьянения, кормить и дразнить обителей зоопарков, перелезать через ограждения, ставить и сажать детей на барьеры и ограды, шуметь.

Новые правила для зоопарков вступят в силу в следующем году.