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Общество

Уникальная выставка о роли Пскова в военной истории откроется 26 июля

Выставка «Псков и Псковская земля военной истории Отечества» откроется в Псковском государственном объединенном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике (улица Некрасова, 7) 26 июля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по культуре Псковской области.

Экспозиция будет включать в себя более 80 уникальных исторических изданий, посвященных роли областного центра и всего региона в военной истории России. Будут выставлены уникальные исторические военные документы из фондов военной исторической библиотеки Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Также в Псков привезут «Атлас Российской Империи» (1792 года выпуска) и «Устав Петра Первого» (7-е издание, 1791 года выпуска). Будет презентован специально выпущенный к мероприятию научный журнал, посвященный Псковско-Островской наступательной операции.

С экспонатами выставки, которая будет представлена впервые, посетителей познакомит доктор исторических наук Андрей Михайлов. 

Организатор мероприятия - Информационный историко-научный центр — Военная историческая библиотека Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

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