Михаил Пашков уходит в отставку с поста главы Новоржевского района

12:18, 22 июля 2019, ПАИ

Глава Новоржевского района Михаил Пашков уходит в отставку. Соответствующее заявление рассмотрели депутаты Новоржевского районного Собрания 22 июля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Народные избранники единогласно приняли отставку Михаила Пашкова. Свои полномочия он слагает 1 августа. Со 2 августа исполнять полномочия главы Новоржевского района будет нынешний заместитель Валентина Смирнова.

Михаил Александрович Пашков родился 19 мая 1958 года в Новоржеве.

В 1985 году окончил заочное обучение в Ленинградском политехническом институте, получив специальность инженера-механика.

В 2002 году получил диплом юриста после заочного обучения в Санкт-Петербургском государственном техническом университете.

С 1977 по 1979 годы служил в рядах Советской Армии.

Трудовая деятельность началась с августа 1975 года в качестве инструктора Новоржевского ДОСААФ. Затем работал слесарем МПРЖ райобъединения «Сельхозтехника», фрезеровщиком на заводе «Объектив», заведующим организационным отделом РК ВЛКСМ, инструктором организационного отдела РК КПСС, 1-м секретарем Райкома ВЛКСМ. В марте 1988 года переведен на должность главного инженера Новоржевского льнозавода. С декабря 1990 года по октябрь 2006 года возглавлял дорожно-строительную организацию.

В октябре 2006 года переведен в администрацию Новоржевского района начальником отдела ЖКХ и строительства, затем в июне 2007 года назначен директором МП «ЖКО».

В марте 2009 года избран главой Новоржевского района.

Выборы нового главы Новоржевского района состоятся в Единый день голосования 8 сентября.