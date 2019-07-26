Мужчина на кухне – 3.0. № 15. Обед кузнеца от Алексея Струкова

09:51, 26 июля 2019, ПАИ

Герой проекта Псковского агентства информации «Мужчина на кухне» – псковский кузнец, владелец мастерской «Дом кузнеца» Алексей Струков. Из предоставленных гипермаркетом «Лента» продуктов он приготовил в кулинарной мастерской семейного клуба «Компас знаний» настоящий обед кузнеца и рассказал о пути в кузнечном деле, изготовлении оружия из кино и мультфильмов, а также о месте женщины за горном.

Мне повезло — хорошо готовит жена, которая и занимается всеми бытовыми вопросами, а я могу сосредоточиться на работе. Поэтому выбор блюда был обусловлен интересной историей.

Однажды мы несколько месяцев учились кузнечному делу и работали в гигантской мастерской Владимира Тюрягина вблизи Себежа. И это был первый случай, когда владелец производства своим работникам готовил обед каждый день.

Одно из его блюд — котлетки из фарша, которое я сегодня и сделаю. Гарнир был разный, но я люблю картошку. А мой самый любимый салат детства — это помидоры, лук и сметана. В сочетании с картошкой — это всё достаточно вкусно! Вообще, в моих блюдах лук — это главный ингредиент. Всё это мы и приготовим!

Кстати, я не особый ценитель изысканной кухни. Мне нравится то, что уже знаю. Консерватор во всём!

О пути в кузнечном деле

В детстве я занимался айкидо и увлекался холодным оружием. Мой фанатизм привел к тому, что купил сувенирную катану, а спустя пару месяцев разобрал ее, и было желание изготовить такую же самостоятельно. Когда мне было 18 лет, знакомый дал контакты фирмы «Ковка» на улице Белинского (кузница Андрея Драбинина), в которую меня взяли подсобником.

Спустя месяца три, когда стало что-то получаться, меня взяли на непосредственную работу. После этого всё и закрутилось. Мое первое изделие, которое сделал полностью самостоятельно, — перила. Катану попробовал сделать спустя год, как стал заниматься кузнечным делом, но на тот момент не получилось.

В 2014 году я уехал в Москву, где в национальном конном парке «Русь» открывали «Город мастеров». Там я работал 2 года. За это время я сумел собрать собственную мастерскую. Думал: остаться в Москве или вернуться в Псков. В итоге, выбрал второе. Уже 12 лет занимаюсь ковкой, и для меня кузнечное дело — это профессия.

Довелось, например, изготавливать изделия для Минобороны. В частности, титановые обувные ложки.

О шоу «Искусство молота»

В прошлом году мне написал блогер из Оренбурга, который переводил на русский американское оружейное шоу об изготовлении различного оружия из кино, мультфильмов и книг.

Мы вышли на их кузнеца, который захотел запустить нечто подобное и в России, и вот уже как третий месяц мы занимаемся съемками шоу «Искусство молота» (Art of the hammer).

Первое боевое оружие, которое мы выковали в рамках шоу, — секира. На ее ковку из бруска 45-й стали — достаточно распространенной в промышленности и поддающейся закалке — у меня ушло порядка 3 часов.

При выборе оружия, как правило, приходится подчинятся аудитории — много желающих увидеть гипертрофированные объекты из аниме, которые с натяжкой можно назвать оружием.

Интересно делать историческое оружие, но к нему много требований, плюс надо повторять историчность изготовления. Сделать катану из рессоры — не актуально. Надо брать руду, плавить крицу и так далее.

О женщинах-кузнецах

До того, как я попал в кузницу, у меня было стереотипное мнение, что кузнец работает как в компьютерной игре — машет молотком, и у него после каждого удара готовые изделия вылетают. Практика показала, что это далеко не так.

За горном стоять тяжело, это высокие температуры, постоянная работа с большими деталями. Но, тем не менее, женщины-кузнецы есть. Но вопрос всегда один: «А оно тебе надо?». Профессия заставляет расти в ширину.

В наше время ковка перешла из параметров необходимых вещей в художественные. Клинок из дамасской стали сейчас делается не для того, чтобы он было крепким и функциональным, а чтобы у вас был красивый рисунок на дамасской стали. Современная металлургия обогнала по качеству свое легендарное наследие. Если у человека нож из дамасской стали, напомните, чтобы он за ним следил, иначе заржавеет.

Обед кузнеца



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



















Рецепт (на 6 порций)

Добавим фарш в кастрюлю, перемешаем.

Добавим лук

Затем нарежем и раздавим чеснок — на глаз. Добавим его к фаршу.

Добавим яйца и перемешаем.

Начинаем лепить котлетки. Получается 4 котлеты из упаковки фарша.

Затем нальем масло в сковороду и отправим туда котлеты.

Почистим картофель и отправим его вариться. Картофель солить не буду, для меня недостаток соли компенсирует салат.

Пришло время для салата! Пока жарятся котлеты и варится картошка, порежем для салата помидоры и лук.

Посолим салат.

Добавим сметану. Надо перемешать салат и дать ему немного отстоятся, чтобы помидоры дали сок.

По готовности выкладываем на тарелку картофель, добавляем к нему сливочное масло, салат и котлетки!

Вот так выглядит мой практически каждодневный обед кузнеца!

Редакция Псковского агентства информации выражает благодарность гипермаркету «Лента» за предоставленные продукты, из которых получаются отличные блюда! Напомним, вторая по счету «Лента» открылась в Пскове 28 декабря по адресу ул. Труда, 54.

Особая благодарность - семейному клубу «Компас знаний», в мастер-классах, курсах и интересных проектах которого могут принять участие все псковичи!