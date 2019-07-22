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Общество

В России планируют установить общегосударственную минуту молчания

Фото: Дарья Хваткова

Ежегодно 22 июня в России предлагают проводить общероссийскую минуту молчания. Такую инициативу высказали депутаты Государственной Думы РФ. Законопроект внесен в нижнюю палату парламента, отмечено на сайте Думы.

Авторами выступили заместители председателя Ирина Яровая («Единая Россия») и Игорь Лебедев (ЛДПР), первый зампред комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев (КПРФ), первый зампред комитета по государственному строительству Михаил Емельянов («Справедливая Россия»).

По словам инициаторов, общегосударственная минута молчания должна проводиться 22 июня в 12:15, именно в это время в 1941 году в эфир вышло обращение к народу о нападении нацистской Германии на Советский Союз.

«Наша задача на все времена— сохранить и защитить историческую память»,- заявила Ирина Яровая.

Норма о проведении минуты молчания предложена к включению в закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

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