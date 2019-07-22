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Общество

Михаил Ведерников: К Ганзе в части благоустройства Пскова сделан большой шаг вперёд

В рамках подготовки к 39-м Международным Ганзейским дням Нового времени в части благоустройства Пскова был сделан большой шаг вперёд. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании по внесению изменений в правила благоустройства Пскова 22 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников поблагодарил за работу главу администрации Пскова Александра Братчикова. При этом он поручил сити-менеджеру и дальше продолжать работу для создания более комфортной среды в новых районах города, сохранения исторического облика зданий и привлечения инвесторов.

Ранее губернатор Псковской области подчеркивал, что подготовка к Ганзейским дням дала толчок к решению проблемных вопросов в Пскове. Он отметил, что перемены в лучшую сторону продолжатся, а все обязательства, которые власти взяли на себя, обязательно будут доведены до конца. 

39-е Международные Ганзейские дни Нового времени в Пскове проходили с 27 по 30 июня. По данным правоохранительных органов участниками всех ганзейских мероприятий стали более 200 тысяч человек.

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