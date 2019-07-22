Михаил Ведерников: Новые дома должны быть правильно спроектированы и удобны для жизни

14:08, 22 июля 2019, ПАИ

Новые дома должны быть правильно спроектированы и удобны для жизни. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании по внесению изменений в правила благоустройства Пскова 22 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Для строительства домов в спальных районах города и в Псковском районе, отметил губернатор, нужно принимать отдельные законодательные и нормативные акты, чтобы «не порождать» обманутых дольщиков и срывов сроков строительства.

Также Михаил Ведерников добавил, что хотелось бы принять новые градостроительные нормы и анонсировал запланированное на 26 июля совещание, на котором будут обсуждаться правила застройки.