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Общество

Михаил Ведерников: Новые дома должны быть правильно спроектированы и удобны для жизни

Новые дома должны быть правильно спроектированы и удобны для жизни. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании по внесению изменений в правила благоустройства Пскова 22 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Для строительства домов в спальных районах города и в Псковском районе, отметил губернатор, нужно принимать отдельные законодательные и нормативные акты, чтобы «не порождать» обманутых дольщиков и срывов сроков строительства.

Также Михаил Ведерников добавил, что хотелось бы принять новые градостроительные нормы и анонсировал запланированное на 26 июля совещание, на котором будут обсуждаться правила застройки.  

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