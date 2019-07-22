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Общество

Позитивными назвал губернатор поправки к правилам благоустройства Пскова

Позитивными назвал губернатор Псковской области Михаил Ведерников изменения в правила благоустройства Пскова. «Все изменения безусловно позитивные, но они должны быть понятны и приемлемы для всех: и для нас с вами, и для жителей, и для тех, кто занимается малым и средним бизнесом», - заявил он на совещании по внесению изменений в правила благоустройства города 22 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко охарактеризовал предлагаемые изменения как большой вызов для муниципалитетов и госструктур. Он подчеркнул, что поправки потянут за собой целую череду изменений инфраструктурных объектов: элементы благоустройства, урны, остановки, столбы освещения, коммуникации. «Насколько к данным изменениям готов сам муниципалитет, насколько существует бюджетная обеспеченность?» - задал он вопрос.

«Сейчас мы определяем, как это должно выглядеть, а после - будем уже смотреть финансовые возможности», - прокомментировал глава администрации Псскова Александр Братчиков. И обратил внимание на участие города в федеральных программах, средства которых также будут вкладываться в благоустройство.

 Депутат Псковской городской Думы Александр Баев поблагодарил за создание документа и  выразил надежду, что работа по благоустройству города продолжится. «Благодаря администрации города проведена неплохая работа по рекламным конструкциям в этом году», - сказал он.

Одним из наболевших вопросов парламентарий назвал отношение федеральных торговых сетей к Пскову. «К примеру, их большегрузный транспорт разбивает дорогу, бывает разгрузка и в ночное время, что тоже мешает жителям», - пояснил он.

Этот вопрос Михаил Ведерников предложил рассмотреть на городской Комиссии по безопасности дорожного движения.

 «Очень важно, чтобы мы регулярно собирались, может, в этом составе, может, в чуть расширенном, смотрели, что получается, что не получается, и реагировали на обратную связь от предпринимателей и населения», - заявил глава региона.

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