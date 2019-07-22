Итоговые правки в проект правил благоустройства Пскова внесут в конце августа

14:16, 22 июля 2019, ПАИ

Итоговые правки в проект правил благоустройства Пскова внесут в конце августа. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании по внесению изменений в правила благоустройства города 22 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона поручил до следующего совещания провести работу с представителями НКО, общественниками и не равнодушными гражданами. «Уверен, что еще будут какие-то хорошие предложения, которые можно будет учесть в итоговом документе», - сказал он.

Во время обсуждения проекта правил благоустройства Пскова депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков поднял вопрос паспортизации фасадов зданий. Он отметил, что в городе в «законсервированном виде» находится ряд домов. По его словам, необходимо заставить собственников содержать фасады зданий и привести их в порядок через паспортизацию фасадов.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков согласился с тем, что на каждое здание нужно иметь паспорт, и отметил, что это будет следующим этапом. Он подчеркнул, что в новых правилах благоустройства четко прописано, что входит в состав фасадов, должно содержаться.

Исполняющий полномочия главы Пскова Елена Полонская назвала очень важным и правильным разработку архитектурных и градостроительных норм. При этом она обратила внимание участников совещания на хаотичное распределение сетей, проводов по крышам и торцам зданий жилых домов. По её словам, ни один провайдер ещё не навел порядок в этом вопросе. Кроме того, она отметила, что следует проработать вопрос с зарастанием бурьяном территорий, на которых потом образуются несанкционированные свалки.