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Общество

Москвич забронировал место в машине через BlaBlaCar и уехал домой в кабине поезда

Машинист перевез в кабине поезда пассажира, который забронировал место в автомобиле через сервис по организации совместных поездок BlaBlaCar. По сообщению о неправомерном использовании портала компания провела проверку, в результате которой нарушение подтвердилось, пишет ТАСС.

Ранее появились публикации о том, что житель Москвы попытался уехать домой из Санкт-Петербурга при помощи BlaBlaCar, забронировав место в машине за 1,3 тыс. рублей. Однако на Московском вокзале северной столицы его, якобы, встретил машинист, посадил в кабину поезда и таким образом доставил к месту назначения. На данный момент аккаунт организатора поездки заблокирован в связи с нарушением законодательства РФ.

Октябрьская железная дорога также начала проверку по факту нахождения в кабине поезда посторонних людей. Просматриваются камеры наблюдения на вокзале. В пресс-службе ОЖД отметили, что, если сведения о нарушении подтвердятся, все причастные к нему будут привлечены к ответственности. На данный момент в компании не сообщают о результатах проверки.

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