Сергей Мезенцев поздравил с 90-летием ветерана Новоржевского района

14:31, 22 июля 2019, ПАИ

Заместитель главы администрации Новоржевского района Сергей Мезенцев поздравил с 90-летием ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла Анастасию Михайлову. Как сообщил Сергей Мезенцев в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте», он посетил юбиляра в деревне Заречье Выборской волости вместе с заместителем председателя регионального комитета по тарифам и энергетике Еленой Белоносовой и главой Выборской волости Ольгой Васильевой 21 июля.

Сергей Мезенцев пожелал ветерану крепкого здоровья и выразил огромную благодарность за труд на благо района.

17 июля Сергей Мезенцев подал документы в территориальную избирательную комиссию для выдвижения кандидатом на пост главы Новоржевского района. Его кандидатуру выдвинула партия «Единая Россия».

Выборы главы муниципалитета пройдут в Единый день голосования 8 сентября.