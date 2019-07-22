0
16:16
Власти региона проверяют информацию о травмировании новорождённого в роддоме Великих Лук
12:12
Найдена пропавшая в Великих Луках девочка
11:17
Старинную кованую ограду похитили на Дмитровском кладбище в Пскове
09:49
Девочка пропала в Великих Луках
11:48
Очевидцев ДТП, которое устроил водитель в наркотическом опьянении, ищут в Псковском районе
22:40
Автомобиль с 10-летней девочкой перевернулся в Пскове
11:35
Двое молодых людей угнали такси в Стругах Красных и уехали в Плюссу
Еще новости
Происшествия

Великолукский живодёр пойдет под суд за связь с несовершеннолетней и избиение гостя до смерти

26-летний великолучанин, который выбросил из окна таксу, пойдёт под суд за нарушение половой неприкосновенности несовершеннолетней и избиение гостей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре города Великие Луки.   

11 ноября 2017 года молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, демонстративно выбросил с балкона 3 этажа на пешеходную дорожку таксу по кличке Рик, которая от полученных увечий скончалась. Преступление вызвало широкий общественный резонанс. Суд признал великолучанина виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье и гибель, из хулиганских побуждений) и назначил наказание в виде 8 месяцев ограничения свободы.

Теперь живодёр обвиняется по трём статьям УК РФ: половое сношение с лицом, не достигшим 16 летнего возраста (часть 1 статьи 134), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью человека (часть 1 статьи 112) и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111). Последнее преступление он совершил вместе со знакомой – неработающей 26-летней великолучанкой.

Следователи установили, что в ноябре-декабре 2017 года обвиняемый, заведомо зная о недостижении его знакомой возраста 16 лет, неоднократно вступал с ней в половые сношения по месту своего жительства.

Затем он еще два раза нарушил закон в собственной квартире: в мае 2018 года избил соседку, а спустя два месяца вместе со знакомой нанес пришедшему в гости мужчине побои, от которых тот скончался.

Уголовное дело направлено в Великолукский городской суд для рассмотрения по существу. Великолучанину грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Власти региона проверяют информацию о травмировании новорождённого в роддоме Великих Лук
22 июля 2019
Власти региона проверяют информацию о травмировании новорождённого в роддоме Великих Лук
Найдена пропавшая в Великих Луках девочка
22 июля 2019
Найдена пропавшая в Великих Луках девочка
Старинную кованую ограду похитили на Дмитровском кладбище в Пскове
22 июля 2019
Старинную кованую ограду похитили на Дмитровском кладбище в Пскове 1
Девочка пропала в Великих Луках
22 июля 2019
Девочка пропала в Великих Луках
Очевидцев ДТП, которое устроил водитель в наркотическом опьянении, ищут в Псковском районе
21 июля 2019
Очевидцев ДТП, которое устроил водитель в наркотическом опьянении, ищут в Псковском районе
Автомобиль с 10-летней девочкой перевернулся в Пскове
16 июля 2019
Автомобиль с 10-летней девочкой перевернулся в Пскове
Двое молодых людей угнали такси в Стругах Красных и уехали в Плюссу
15 июля 2019
Двое молодых людей угнали такси в Стругах Красных и уехали в Плюссу
1 человек погиб и 6 пострадало в ДТП в Островском районе
12 июля 2019
1 человек погиб и 6 пострадало в ДТП в Островском районе

Идет загрузка...