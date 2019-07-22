Великолукский живодёр пойдет под суд за связь с несовершеннолетней и избиение гостя до смерти

15:35, 22 июля 2019, ПАИ

26-летний великолучанин, который выбросил из окна таксу, пойдёт под суд за нарушение половой неприкосновенности несовершеннолетней и избиение гостей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре города Великие Луки.

11 ноября 2017 года молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, демонстративно выбросил с балкона 3 этажа на пешеходную дорожку таксу по кличке Рик, которая от полученных увечий скончалась. Преступление вызвало широкий общественный резонанс. Суд признал великолучанина виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье и гибель, из хулиганских побуждений) и назначил наказание в виде 8 месяцев ограничения свободы.

Теперь живодёр обвиняется по трём статьям УК РФ: половое сношение с лицом, не достигшим 16 летнего возраста (часть 1 статьи 134), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью человека (часть 1 статьи 112) и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111). Последнее преступление он совершил вместе со знакомой – неработающей 26-летней великолучанкой.

Следователи установили, что в ноябре-декабре 2017 года обвиняемый, заведомо зная о недостижении его знакомой возраста 16 лет, неоднократно вступал с ней в половые сношения по месту своего жительства.

Затем он еще два раза нарушил закон в собственной квартире: в мае 2018 года избил соседку, а спустя два месяца вместе со знакомой нанес пришедшему в гости мужчине побои, от которых тот скончался.

Уголовное дело направлено в Великолукский городской суд для рассмотрения по существу. Великолучанину грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.