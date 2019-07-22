75-летие освобождения Пыталовского района от немецко-фашистских захватчиков отмечают его жители

15:53, 22 июля 2019, ПАИ

75-ю годовщину освобождения Пыталовского района от немецко-фашистских захватчиков отмечают его жители 22 июля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

В сквере 30-летия освобождения района от немецко-фашистских захватчиков в Пыталово прошел торжественный митинг, в котором приняли участие представители областных, районных и городских властей, а также Пограничного управления ФСБ России по региону.

Заместитель главы администрации Пыталовского района Вячеслав Веселиков зачитал приветственный адрес губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. В нем говорится, что за освобождение сел, городов и районов Псковщины отдали свои жизни многие местные жители.

«Как свидетельство уважения и признательности павшим за родину в городе Пыталово был открыт мемориальный памятник в городском сквере. Возрождение района потребовало долгих десятилетий, но руками своих жителей Пыталово и Пыталовский район были спасены. Они выстояли, несмотря на страшный и безжалостный удар, эхо которого ощущается до сих пор», — говорится в обращении. Кроме этого, глава региона обратил внимание на то, что сегодня со всем уважением и почтением вспоминают военный и трудовой подвиг советского народа.

Заместитель председателя комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов Наталья Мельникова выразила слова благодарности и признательности ветеранам, которые внесли свой вклад в победу, и ветеранам труда, которые восстанавливали район в послевоенные годы.

Участники памятного митинга почтили память бойцов минутой молчания, после чего официальные лица, жители и гости района возложили цветы и венки к братской могиле. По окончании церемонии пограничники прошли вдоль сквера строевым шагом с равнением на ветеранов.

Продолжился праздник в Музее дружбы народов истории Пыталовского края. Там организовали выставку фондовых экспонатов «Освобождение Пыталовского района: как это было…» и показали фильм «Т-34».

У местного Дома культуры в сопровождении духового оркестра состоялся концерт ветеранских хоров. Также для всех желающих в городе организовали спортивные и развлекательные площадки.

В пресс-службе добавили, что на территории района находятся 23 захоронения советских воинов, партизан и мирных жителей, погибших во время Великой Отечественной войны.