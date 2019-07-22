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Общество

Умер актёр из фильма «Спортлото-82»

Фото с сайта kino-teatr.ru

На 60-ом году жизни скончался актёр Денис Кмит, который известен россиянам по роли Павла в комедии Леонида Гайдая «Спортлото-82», сообщает ТАСС со ссылкой на продюсера Вячеслава Шмырова.

«Умер актёр Денис Кмит. Три с лишним десятилетия после травмы позвоночника он был прикован к инвалидному креслу», - сообщил Вячеслав Шмыров.

Денис Кмит родился в 1959 году в Москве. В 1981 году окончил школу-студию МХАТ имени Горького. Получил известность благодаря роли Павла, жениха Татьяны, в комедии Леонида Гайдая «Спортлото-82». Помимо этого он сыграл в фильмах «Цыган», «Ка-ка-ду», «Поворот ключа».

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