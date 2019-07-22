У главы псковского Следственного управления СК появился заместитель из Севастополя

16:03, 22 июля 2019, ПАИ

У руководителя Следственного управления Следственного комитета Псковской области Петра Крупени появился новый заместитель. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, им стал Иван Тимошенко — бывший первый заместитель руководителя следственного управления СК России по Севастополю.

Кроме этого, ранее он работал в следственном управлении СК России по Республике Адыгея на различных руководящих должностях. В ведомстве пояснили, что Иван Тимошенко прошел профессиональный путь от стажера до прокурора Восточного административного округа Новороссийска прокуратуры Краснодарского края

Иван Тимошенко родился 16 января 1960 года в городе Тогучин Новосибирской области. Окончил Кубанский государственный университет и Российскую экономическую академию имени Г. В. Плеханова.

Он имеет ряд наград различных министерств и ведомств, а также медали «За безупречную службу» II и III степени Следственного комитета России. Является кандидатом юридических и экономических наук, обладателем почетного звания «Заслуженный юрист Кубани». Иван Тимошенко женат, воспитывает дочь и сына.