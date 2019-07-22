Власти региона проверяют информацию о травмировании новорождённого в роддоме Великих Лук

16:16, 22 июля 2019, ПАИ

Администрация Псковской области проверяет информацию о травмировании новорождённого в роддоме Великих Лук. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, по поручению губернатора Михаила Ведерникова в медицинское учреждение уже направлен специалист областного комитета по здравоохранению.

Великолучанка оставила сообщение на сайте губернатора ведерников.рф о том, что после трудных родов ее новорожденный ребенок в тяжелом состоянии попал в реанимационное отделение. Женщина подчеркнула, что это произошло из-за родовой травмы — ребенку повредили шейный отдел позвоночника, а также во время родов ему занесли инфекцию, что еще усугубило его состояние.

В пресс-службе добавили, что специалист областного комитета по здравоохранению на месте выяснит обстоятельства случившегося. При этом он окажет содействие по вопросам медицинского и лекарственного обеспечения.