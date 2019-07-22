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Общество

Почти 30% питьевой воды в России оказалось подделкой

Фото с официального сайта Кремля.

Почти 30% питьевой воды, которую продают в России, оказалось подделкой. Об этом доложил глава «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с главой государства Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

По словам Сергея Чемезова, в среднем по России процент фальсификата составляет от 25 до 30%, а в некоторых регионах страны достигает и 80%. В связи с этим глава «Ростеха» заявил, что необходимо как можно быстрее начать маркировку воды. По его мнению, это поможет решить проблему.

В июле Роспотребнадзор выступил с предложением маркировать минеральную воду. После этого спикер совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что решение об обязательной маркировке уже готовится, оно поможет бороться с контрафактной продукцией.

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