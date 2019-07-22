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Общество

Заповедник из Нижегородской области привезет сотни призов на псковский «РосянкаFEST»

Керженский заповедник из Нижегородской области привезет в Псков на экологический праздник «РосянкаFEST» сотни призов, сообщили Псковскому агентству информации в редакции газеты «Комсомольская правда — Псков».

Для взрослых и детей от 2-х лет специалисты заповедника подготовят викторины. Участникам предстоит ответить, например, на вопрос о том, какие животные обитают в Керженском заповеднике, и чем они питаются. Кроме экологов, которые расскажут о заповеднике, на фестивале проведут игры для детей «Кикимора болотная» и «Лось».

Вместе с сотрудниками заповедника участники также опытным путем выяснят, почему клюква красного цвета, и что общего у сфагнового мха и детского подгузника.

Праздник «РосянкаFEST» пройдет 27 июля в 11:00 в Детском парке. Его организаторы — Полистовский заповедник и газета «Комсомольская правда - Псков».

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