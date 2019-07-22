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Общество

Фотовыставку организует Рдейский заповедник на «РосянкаFEST» в Пскове

Фото Рдейского заповедника

Рдейский заповедник из Новгородской области привезет на экологический фестиваль «РосянкаFEST» в Пскове фотовыставку, сообщили Псковскому агентству информации в газете «Комсомольская правда — Псков».

На протяжении пяти лет экологи Рдейского заповедника, площадь которого составляет 36 тысяч 922 га, фотографировали животных, птиц, редкие растения и пейзажи. Посетители фотовыставки в Пскове смогут увидеть многообразие пейзажей верхового болота и его обитателей в восточной части Полистово-Ловатской болотной системы.

Специалисты Рдейского заповедника выразили уверенность, что после «РосянкиFEST» гости экологического фестиваля купят билеты до Новгородской области, и увидит заповедную зону своими глазами.

«РосянкаFEST» состоится 27 июля в 11:00 в Детском парке Пскова. Организаторами фестиваля стали Полистовский заповедник и газета «Комсомольская правда - Псков».

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