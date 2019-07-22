Пять автомобилей должников будут выставлены на торги в Пскове

17:57, 22 июля 2019, ПАИ

Три автомобиля и два погрузчика будут выставлены на торги арестованного имущества в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области. Торги пройдут 8 августа.

Один из лотов - это автомобиль BMW 116I 2010 года выпуска. Начальная цена — 450 тысяч рублей. Цена задатка — 22 тысячи 500 рублей, шаг аукциона — 5 тысяч рублей. Машина находится в Пскове.

Также на торгах можно будет приобрести автомобиль Peugeot 4007 2008 года выпуска, который находится в Новосокольническом районе. Начальная цена лота — 518 тысяч рублей. Цена задатка — 259 тысяч рублей, шаг аукциона — 6 тысяч рублей.

Помимо этого, на торги заявлена машина Chevrolet Cruze 2013 года выпуска. Начальная цена лота — 746 тысяч рублей. Цена задатка — 37 тысяч 300 рублей, шаг аукциона — 8 тысяч рублей. Автомобиль находится в Псковском районе.

Кроме того, на торги заявлены два погрузчика. Первый - экскаватор-погрузчик Амкодор 702 ЕА. Начальная цена лота — 549 тысяч 656 рублей 25 копеек. Цена задатка — 274 тысячи 830 рублей, шаг аукциона — 6 тысяч рублей. Второй - погрузчик одноковшовый LG 963. Начальная цена лота — 731 тысяча 250 рублей. Цена задатка — 365 тысяч 625 рублей, шаг аукциона — 8 тысяч рублей. Оба погрузчика находятся в Пскове.

В региональной пресс-службе отметили, что получить образец заявки на участие в торгах по установленной форме, заключить договор о задатке, а также ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов можно в межрегиональном территориальном управлении федерального агентства по управлению государственным имуществом в Псковской и Новгородской областях по адресу: Псков, улица Конная, 10, 2 этаж по рабочим дням с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00, по пятницам и в праздничные дни — с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00.