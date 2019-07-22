Первая сессия проекта «Волонтеры наследия» в Печорах собрала добровольцев из 21 региона России

18:03, 22 июля 2019, ПАИ

В Печорах завершилась первая сессия пилотного проекта «Волонтеры наследия», которая собрала добровольцев из 21 региона России. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, с 15 по 21 июля участники попробовали себя в плотницком, столярном и малярном ремеслах, ландшафтном дизайне.

Под руководством опытных мастеров волонтёры выполняли работы в Псково-Печорском Свято-Успенском монастыре, на улицах и площадях города, являющихся образцами городской застройки XIX — начала XX веков, в музее-заповеднике «Изборск». Были расчищены улицы, окрашены деревянные конструкции, велась посадка зеленых насаждений, волонтеры работали на монастырских огородах.

В рамках сессии была организована культурная программа, включающая мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, иконописи, фольклорные игры и танцы, экскурсионные и спортивные мероприятия. Просветительские программы организаторы сессии подготовили при участии священников монастыря.

20 июля в торжественной обстановке все добровольцы получили благодарственные письма заместителя министра культуры Российской Федерации Ольги Яриловой и памятные сувениры с символикой проекта.

Участница проекта из Псковской области Олеся Ананьина назвала проект отличным и подчеркнула, что все дети – хорошие и талантливые. По ее словам, некоторые члены бригады работали сверх установленного времени. «Многие из них не хотят уезжать, настолько им понравилось здесь не только жить, но и приносить пользу», — подчеркнула она.

Реализация проекта «Волонтеры наследия» стала возможной благодаря сотрудничеству Министерства культуры Российской Федерации, администрации Псковской области и Псковской епархии. Этот уникальный проект предполагает 7 практических сессий, включая теоретические занятия, связанные с тематикой развития и поддержки добровольческих движений. Участники воссоздают исторический облик территорий, прилегающих к объектам историко-культурного наследия малых городов России.

Проект продлится в Печорском районе по 8 сентября в рамках программы «Волонтеры культуры» национального проекта «Культура».