0
18:14
Перезахоронены останки 27 воинов, погибших при захвате Себежа в 1941 году
17:38
Как это было: Псковский молодежный форум «Без границ» глазами участников
17:15
Пушкину и Гранину посвятят фестиваль «Осень в Михайловском - 2019» в Пушкинских Горах
16:59
Памятную доску герою Советского Союза Андрею Баклану установили в Пскове
16:34
Оксана Федорова опубликовала фото без нижнего белья
16:16
Власти региона проверяют информацию о травмировании новорождённого в роддоме Великих Лук
16:03
У главы псковского Следственного управления СК появился заместитель из Севастополя
Еще новости
Общество

Первая сессия проекта «Волонтеры наследия» в Печорах собрала добровольцев из 21 региона России

В Печорах завершилась первая сессия пилотного проекта «Волонтеры наследия», которая собрала добровольцев из 21 региона России. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, с 15 по 21 июля участники попробовали себя в плотницком, столярном и малярном ремеслах, ландшафтном дизайне.

Под руководством опытных мастеров волонтёры выполняли работы в Псково-Печорском Свято-Успенском монастыре, на улицах и площадях города, являющихся образцами городской застройки XIX — начала XX веков, в музее-заповеднике «Изборск». Были расчищены улицы, окрашены деревянные конструкции, велась посадка зеленых насаждений, волонтеры работали на монастырских огородах.

В рамках сессии была организована культурная программа, включающая мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, иконописи, фольклорные игры и танцы, экскурсионные и спортивные мероприятия. Просветительские программы организаторы сессии подготовили при участии священников монастыря.

20 июля в торжественной обстановке все добровольцы получили благодарственные письма заместителя министра культуры Российской Федерации Ольги Яриловой и памятные сувениры с символикой проекта.

Участница проекта из Псковской области Олеся Ананьина назвала проект отличным и подчеркнула, что все дети – хорошие и талантливые. По ее словам, некоторые члены бригады работали сверх установленного времени. «Многие из них не хотят уезжать, настолько им понравилось здесь не только жить, но и приносить пользу», — подчеркнула она.

Реализация проекта «Волонтеры наследия» стала возможной благодаря сотрудничеству Министерства культуры Российской Федерации, администрации Псковской области и Псковской епархии. Этот уникальный проект предполагает 7 практических сессий, включая теоретические занятия, связанные с тематикой развития и поддержки добровольческих движений. Участники воссоздают исторический облик территорий, прилегающих к объектам историко-культурного наследия малых городов России.

Проект продлится в Печорском районе по 8 сентября в рамках программы «Волонтеры культуры» национального проекта «Культура».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Перезахоронены останки 27 воинов, погибших при захвате Себежа в 1941 году
22 июля 2019
Перезахоронены останки 27 воинов, погибших при захвате Себежа в 1941 году
Пушкину и Гранину посвятят фестиваль «Осень в Михайловском - 2019» в Пушкинских Горах
22 июля 2019
Пушкину и Гранину посвятят фестиваль «Осень в Михайловском - 2019» в Пушкинских Горах
Памятную доску герою Советского Союза Андрею Баклану установили в Пскове
22 июля 2019
Памятную доску герою Советского Союза Андрею Баклану установили в Пскове
Оксана Федорова опубликовала фото без нижнего белья
22 июля 2019
Оксана Федорова опубликовала фото без нижнего белья
Власти региона проверяют информацию о травмировании новорождённого в роддоме Великих Лук
22 июля 2019
Власти региона проверяют информацию о травмировании новорождённого в роддоме Великих Лук
У главы псковского Следственного управления СК появился заместитель из Севастополя
22 июля 2019
У главы псковского Следственного управления СК появился заместитель из Севастополя
75-летие освобождения Пыталовского района от немецко-фашистских захватчиков отмечают его жители
22 июля 2019
75-летие освобождения Пыталовского района от немецко-фашистских захватчиков отмечают его жители
Работы по благоустройству площади районного Дома культуры начались в Усвятах
22 июля 2019
Работы по благоустройству площади районного Дома культуры начались в Усвятах

Идет загрузка...