Перезахоронены останки 27 воинов, погибших при захвате Себежа в 1941 году

18:14, 22 июля 2019, ПАИ

27 воинов Великой Отечественной войны, погибших в начале июля 1941 года в бою с наступающими на Себеж немецко-фашистскими захватчиками, перезахоронили у мемориала в деревне Заситино Себежского района. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, останки бойцов подняли в ходе «Вахты памяти».

Старший поискового отряда «Забытый батальон» (Себеж) Владимир Букмаков рассказал, что поиски шли две недели под дождем. Поисковики обследовали опорный пункт из восьми железобетонных ДОТов. Изучение территории началось с четырёх ДОТов, которые находятся в глуши среди приграничных болот.

На второй день поисков Рузаль Хабибуллин из поискового отряда «Гвоздика» обнаружил в 30 метрах от одного из ДОТов старое проседание почвы. Было принято решение копать контрольный шурф. К работе подключился поисковый отряд из Гдова «Неизвестный солдат» под руководством Андрея Нудьги. Когда прокопали контрольный шурф глубиной 1 метр, поисковики сделали раскоп до самого дна ямы, где обнаружили останки двух человек и предметы советской военной амуниции.

Затем поисковики «Неизвестного солдата» и «Гвоздики» сделали на дне раскопа полную археологию обнаруженных останков. Они подняли останки десяти советских воинов — защитников Себежского укрепрайона, а также три смертных медальона: один оказался пустым, второй — требует специальной экспертизы, а третий был читаемым. Он принадлежал одному из погибших — Сергею Ивановичу Федорову 1914 года рождения, уроженцу и жителю Москвы.

Всего были подняты останки 27 воинов.

Участие в торжественной церемонии перезахоронения воинов приняли сотрудники исправительной колонии №6 УФСИН России по Псковской области. Для этого перезахоронения силами колонии были подготовлены гробики для останков, а также памятные таблички для размещения на территории мемориала.

Глава администрации Себежского района Леонид Курсенков выразил благодарность всем неравнодушным гражданам, которые приняли активное участие в церемонии перезахоронения воинов.