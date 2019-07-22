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Подвоз воды был организован из-за поломки насоса на улице Балтийской на окраине Пскова

22 июля к жилым домам на улице Балтийской в деревне Борисовичи Псковского района был организован подвоз воды. Как сообщили Псковскому агентству информации в администрации Пскова со ссылкой на директора Горводоканала Константина Болотина, подвоз был организован по заявке властей Псковского района.

Как пишут в группе «Жесть по-псковски» социальной сети «ВКонтакте» местные жители, отключение воды произошло ещё 21 июля, водоснабжение домов было нарушено из-за поломки насоса.

Константин Болотин отметил, что ремонтные работы районная администрация планировала завершить к вечеру 22 июля.

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