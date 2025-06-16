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Происшествия

Автомобиль с погибшим водителем обнаружили в Псковском районе

Автомобиль с погибшим 59-летним водителем обнаружили у деревни Роменье в Псковском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Бригада медицины катастроф констатировала смерть на месте. Тело извлекли спасатели и передали следователям.

  • Автомобиль с погибшим водителем обнаружен в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль с погибшим водителем обнаружен в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль с погибшим водителем обнаружен в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль с погибшим водителем обнаружен в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль с погибшим водителем обнаружен в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль с погибшим водителем обнаружен в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль с погибшим водителем обнаружен в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

На месте работали спасатели АСС, сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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