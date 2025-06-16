Автомобиль с погибшим водителем обнаружили в Псковском районе
Автомобиль с погибшим 59-летним водителем обнаружили у деревни Роменье в Псковском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Бригада медицины катастроф констатировала смерть на месте. Тело извлекли спасатели и передали следователям.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
На месте работали спасатели АСС, сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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