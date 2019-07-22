Псковские гребцы привезли 5 медалей со всероссийских соревнований на байдарках и каноэ

20:23, 22 июля 2019, ПАИ

С 18 по 21 июля в городе Бронницы Московской области прошли Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ. В них приняли участие 359 спортсменов из 25 регионов России, в том числе псковские гребцы спортивной школы «Ника». Об этом Псковскому агенству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

По итогам заездов воспитанники псковской школы гребли пять раз поднялись на пьедестал почета.

Так, Александр Кормильцев занял 1-е место в заезде байдарок-одиночек на дистанции 500 метров и 2-е место на дистанции 1000 метров.

Ангелина Семенова завоевала две серебряные медали в заезде байдарок-одиночек на дистанции 500 метров и на дистанции 1000 метров.

В составе «двойки» Евгенией Семеновой спортсменка взяла 1-е место в заезде байдарок-двоек на дистанции 500 метров.

Бронзовая медаль в заезде байдарок-двоек досталась Артему Салкину и Ивану Жданову метров.

Кроме того, Псковский регион на прошедших соревнованиях достойно представили молодые гребцы Никита Семенов, Всеволод Соков, Максим Федоров, Илья Соловьев, Константин Петров, Егор Лебедев, Иван Меркулов.

Готовили спортсменов тренеры спортивной школы «Ника» Михаил Самарин, Григорий Захаров и Валерий Велигура.