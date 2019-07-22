Правительство одобрило распространение антитабачного закона на электронные сигареты

20:40, 22 июля 2019, ПАИ

Правительство России одобрило законопроект о распространении антитабачного закона на электронные сигареты, сообщает РИА Новости.

Документ предлагает распространить положения закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» на электронные курительные изделия и предусмотреть административную ответственность за нарушение запретов.

Отмечается, что кабмин обращает внимание на целесообразность усиления административной ответственности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые не исполняют обязанности по контролю за соблюдением законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака.

По словам замминистра здравоохранения РФ Олега Салагая, электронные сигареты содержат никотин и вызывают зависимость. По этой причине научные данные не позволяют утверждать, что такие изделия могут быть использованы как средства отказа от табака.