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Общество

В Пскове 23 июля заработают патриотические интерактивные площадки

В Пскове 23 июля пройдёт памятное мероприятие «Июль Победы», приуроченное к 75-летию освобождения города Пскова от немецко-фашистских захватчиков. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, интерактивные площадки на территории Сквера павших борцов начнут свою работу в 18.00, фронтовой концерт на Михайловской горке — в 19.30.

У гостей мероприятия будет возможность узнать больше о вооружении и обмундировании бойцов Красной армии, а также быте мирного населения военного времени, заполнить почтовую карточку и призывную карту, познакомиться с прессой сороковых годов, а также стать участником фронтового концерта.

За работу интерактивных площадок отвечают активисты Псковского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» и Псковской региональной общественной молодёжной организации «Вечевой Орден». На протяжении нескольких лет они совершают выезды в муниципальные образования, где проводят для населения различные памятные патриотические мероприятия.

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