0
12:26
Объявлен конкурс на разработку проекта реконструкции набережной Шелони в Порхове
14:54
Вице-губернатор осмотрел электросетевой комплекс Псковской области
18:51
Елена Бибикова: Соглашение с Витебской областью – новая ступенька, которая позволит расширить сотрудничество
18:34
Александр Котов: Соглашение с Витебской областью позволит искать новые пути для развития экономики приграничья
10:35
Власти региона взяли на контроль вопрос модернизации котельной в гдовском поселке Смуравьево-2
12:06
250 млн сэкономили заказчики Псковской области на госзакупках
15:04
Россияне стали больше тратить на еду
Еще новости
Экономика

Комитет Госдумы одобрил снижение НДС на российские ягоды и фрукты

Комитет Государственной думы по бюджету и налогам рекомендовал парламенту принять во втором чтении законопроект, который снижает НДС на отечественные фрукты и ягоды до 10% и до 20% повышает его на пальмовое масло, передаёт РИА Новости.

Ожидается, что Госдума рассмотрит проект этого закона во вторник, 23 июля. В третьем, окончательном чтении он может быть принят уже на следующий день.

Ранее глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров говорил, что отмена льготной ставки НДС на пальмовое масло принесёт в бюджет страны дополнительно от четырёх до пяти миллиардов рублей. Эти доходы депутаты предлагают направить на поддержку молочного животноводства в стране.

Как известно, к производителям круп, овощей, молока, хлеба, мяса, рыбы, пальмового масла, а также лекарств, детских товаров, книг, учебников в России применяется льготная ставка НДС в 10%. В Минсельхозе считают, что отмена льгот для пальмового масла позволит сократить в стране долю продукции с заменителями молочного жира.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Объявлен конкурс на разработку проекта реконструкции набережной Шелони в Порхове
21 июля 2019
Объявлен конкурс на разработку проекта реконструкции набережной Шелони в Порхове
Вице-губернатор осмотрел электросетевой комплекс Псковской области
19 июля 2019
Вице-губернатор осмотрел электросетевой комплекс Псковской области
Елена Бибикова: Соглашение с Витебской областью – новая ступенька, которая позволит расширить сотрудничество
17 июля 2019
Елена Бибикова: Соглашение с Витебской областью – новая ступенька, которая позволит расширить сотрудничество
Александр Котов: Соглашение с Витебской областью позволит искать новые пути для развития экономики приграничья
17 июля 2019
Александр Котов: Соглашение с Витебской областью позволит искать новые пути для развития экономики приграничья
Власти региона взяли на контроль вопрос модернизации котельной в гдовском поселке Смуравьево-2
17 июля 2019
Власти региона взяли на контроль вопрос модернизации котельной в гдовском поселке Смуравьево-2
250 млн сэкономили заказчики Псковской области на госзакупках
15 июля 2019
250 млн сэкономили заказчики Псковской области на госзакупках
Россияне стали больше тратить на еду
13 июля 2019
Россияне стали больше тратить на еду
Россияне не готовы отказаться от мороженого
13 июля 2019
Россияне не готовы отказаться от мороженого

Идет загрузка...