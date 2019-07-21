Комитет Госдумы одобрил снижение НДС на российские ягоды и фрукты

22:09, 22 июля 2019, ПАИ

Комитет Государственной думы по бюджету и налогам рекомендовал парламенту принять во втором чтении законопроект, который снижает НДС на отечественные фрукты и ягоды до 10% и до 20% повышает его на пальмовое масло, передаёт РИА Новости.

Ожидается, что Госдума рассмотрит проект этого закона во вторник, 23 июля. В третьем, окончательном чтении он может быть принят уже на следующий день.

Ранее глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров говорил, что отмена льготной ставки НДС на пальмовое масло принесёт в бюджет страны дополнительно от четырёх до пяти миллиардов рублей. Эти доходы депутаты предлагают направить на поддержку молочного животноводства в стране.

Как известно, к производителям круп, овощей, молока, хлеба, мяса, рыбы, пальмового масла, а также лекарств, детских товаров, книг, учебников в России применяется льготная ставка НДС в 10%. В Минсельхозе считают, что отмена льгот для пальмового масла позволит сократить в стране долю продукции с заменителями молочного жира.