Псковские приставы выставили на торги три автомобиля и два погрузчика

22:30, 22 июля 2019, ПАИ

На торгах по продаже арестованного имущества 8 августа в Пскове будет выставлено 5 лотов движимого имущества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Среди заявленных лотов:

- автомобиль BMW 116I, 2010 г.в., белого цвета. Начальная цена лота — 450 тысяч рублей. Цена задатка — 22 500 рублей, шаг аукциона — 5 тысяч рублей. Местонахождение: Псковская область, г. Псков.

- автомобиль Peugeot4007, 2008 г.в., темно-серого цвета. Начальная цена лота — 518 тысяч рублей. Цена задатка — 259 тысяч рублей, шаг аукциона — 6 тысяч рублей. Местонахождение: Псковская область, Новосокольнический район.

- экскаватор-погрузчик Амкодор 702 ЕА. Начальная цена лота — 549 656 рублей 25 копеек. Цена задатка — 274 830 рублей, шаг аукциона — 6 тысяч рублей. Местонахождение: Псковская область, г. Псков.

- погрузчик одноковшовый LG 963. Начальная цена лота — 731 250 рублей. Цена задатка — 365 625 рублей, шаг аукциона — 8 тысяч рублей. Местонахождение: Псковская область, г. Псков.

- автомобиль Chevrolet Cruze, 2013 г.в., белого цвета. Начальная цена лота — 746 тысяч рублей. Цена задатка — 37 300 рублей, шаг аукциона — 8 тысяч рублей. Местонахождение: Псковская область, Псковский район.

Отмечается, что получить образец заявки на участие в торгах по установленной форме, заключить договор о задатке, а также ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов, заинтересованные лица могут в Межрегиональном территориальном управлении Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Псковской и Новгородской областях по адресу: г. Псков, ул. Конная, д. 10, 2 этаж – по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, по пятницам и в праздничные дни — с 09.00 до 13.00, 14.00 до 16.00.