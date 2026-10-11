Дожди ожидаются сегодня в Псковской области

09:09, 11 октября 2026, ПАИ

Дожди и облачную погоду прогнозируют в Псковской области 11 октября, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Днём пройдёт небольшой дождь, на юго-востоке региона – умеренный, на севере существенных осадков не ожидается.

Будет дуть южный ветер со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Температура в области днём составит от +9 до +14 градусов. Атмосферное давление будет низким.

В Пскове днём осадков не ожидается. Температура составит от +12 до +14 градусов.

Ранее сообщалось, что воздушные массы из Арктики принесут снег на Северо-Запад России.