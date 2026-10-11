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Общество

Сидеть дома 11 октября советует народный календарь

Харитонов день отмечают 11 октября по народному календарю, пишет calend.ru. В этот день вспоминают преподобного Харитона Исповедника, жившего в III–IV веках в Иконии – городе в Малой Азии. Во времена гонений на христиан при императоре Аврелиане он пострадал за веру: язычники жестоко избили мученика и заключили в темницу. Свободу он получил только при императоре Таците.

Фото: ПАИ

Харитон отправился в Святую землю, но недалеко от Иерусалима его схватили разбойники и привели в свою пещеру. От смерти святого спасла змея: своим ядом она отравила вино, разбойники выпили его и умерли. Харитон остался жить в пещере и устроил там церковь. Вскоре у него появились последователи, из которых сложилась община. Христиане образовали Фаранскую лавру – первую монашескую обитель в Иудейской пустыне.

На Руси Харитонов день считался недобрым. В этот день сидели дома, не ходили в гости и старались даже не выходить во двор, чтобы злые люди не сглазили и не навели порчу. Домашними делами тоже не занимались: выметать сор из избы считалось плохой приметой. Крестьянам волей-неволей приходилось целый день пребывать в безделье. «Харитон – в избе урон», – сокрушались по этому поводу люди.

Особенно опасались кареглазых, а пуще черноглазых людей. «Бойся карего да чёрного глаза», «Глаз не чист, не хорош, черён», «Недобрый глаз, не гляди на нас», – говорили о тех, кто, по мнению крестьян, мог навести сглаз.

На Харитона жених и невеста тайно приходили к деревенской ведунье, угощали её пирогом и дарили горшок мёда. Так они пытались задобрить колдунью, чтобы она не расстроила свадьбу и не наслала на будущую жену бесплодие.

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