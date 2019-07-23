Парковки нового формата появятся в России

09:30, 23 июля 2019, ПАИ

В России могут уменьшиться минимальные габариты парковок для легковушек, что поспособствует организации парковочных мест на узких дорогах. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на руководителя проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстате Александра Шумского.

По словам экспертов, благодаря новой инициативе, число платных парковок возрастет. Это поможет принести дополнительный доход в бюджеты городов, уверены они.

Также сообщается, что новый стандарт парковочных мест планируется утвердить уже в ноябре текущего года. При этом, как отмечают эксперты, уменьшение габаритов не разрешит нехватку машиномест у социальных объектов.