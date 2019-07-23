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Общество

Из-за долга в 2 млн рублей великолучанин лишился загранпаспорта

В Великих Луках приставы изъяли у местного жителя загранпаспорт из-за долга в 2 млн рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Псковской области.

Великолучанин задолжал 2 млн рублей частному лицу. Приставы завели на должника дело, арестовали счета. Позже мужчине запретили выезжать за пределы Российской Федерации. Кроме того, было вынесено постановление по изъятию заграничного паспорта должника.

Должник пришел на прием в отделение судебных приставов и предоставил свой загранпаспорт. Мужчину доставили в полицию и изъяли документ.

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