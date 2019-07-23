0
13:06
Лучший военно-исторический проект Псковской области может получить 5 млн рублей
12:53
К 20 августа завершится ремонт фонтана у Рижской гостиницы в Пскове
12:46
Ограничение числа гостей на открытии Ганзейских дней в Псковском кремле связали с мерами безопасности
12:43
Компания «Экопром» помогла организаторам крупных мероприятий в Пскове и области
12:02
Начался ПАИ-live с руководителем Ганзейской дирекции (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
11:55
На «девичник» приглашает псковичек ресторан «Инжир»
10:55
После обращения к Михаилу Ведерникову на переходе в Великих Луках появилась «зебра»
Еще новости
Общество

Певица Натали поделилась впечатлениями от поездки в Псков

Звезда российской эстрады Натали поделилась впечатлениями от поездки в Псков. Фотографии с прогулки по городу она разместила на своей странице в Instagram.

«Прекрасный город Псков! Вчера (20 июля) - празднование дня города! Благодарю за энергию и аплодисменты! Аплодирую вам! Поздравляю ещё раз!» - написала Натали.

21 июля она посетила с экскурсией Псковский кремль, сфотографировалась на смотровой площадке у устья реки Псковы. «А ива у воды даже в кадр не поместилась, какая мощная», - прокомментировала увиденное певица. Также она побывала в одном из псковских кафе на берегу реки.

«Город с прекрасной энергетикой, много храмов и церквей. История города, конечно, богатая», - добавила Натали.

Звезда выступила на праздничном концерте в рамках Дней города Пскова 20 июля. На мероприятие на Октябрьской площади собрались тысячи псковичей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Лучший военно-исторический проект Псковской области может получить 5 млн рублей
23 июля 2019
Лучший военно-исторический проект Псковской области может получить 5 млн рублей
К 20 августа завершится ремонт фонтана у Рижской гостиницы в Пскове
23 июля 2019
К 20 августа завершится ремонт фонтана у Рижской гостиницы в Пскове
Ограничение числа гостей на открытии Ганзейских дней в Псковском кремле связали с мерами безопасности
23 июля 2019
Ограничение числа гостей на открытии Ганзейских дней в Псковском кремле связали с мерами безопасности
Компания «Экопром» помогла организаторам крупных мероприятий в Пскове и области
23 июля 2019
Компания «Экопром» помогла организаторам крупных мероприятий в Пскове и области
Начался ПАИ-live с руководителем Ганзейской дирекции (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
23 июля 2019
Начался ПАИ-live с руководителем Ганзейской дирекции (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
На «девичник» приглашает псковичек ресторан «Инжир»
23 июля 2019
На «девичник» приглашает псковичек ресторан «Инжир»
После обращения к Михаилу Ведерникову на переходе в Великих Луках появилась «зебра»
23 июля 2019
После обращения к Михаилу Ведерникову на переходе в Великих Луках появилась «зебра»
День Военно-морского флота России отметят в Пскове 28 июля
23 июля 2019
День Военно-морского флота России отметят в Пскове 28 июля

Идет загрузка...