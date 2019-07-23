Певица Натали поделилась впечатлениями от поездки в Псков

09:33, 23 июля 2019, ПАИ

Звезда российской эстрады Натали поделилась впечатлениями от поездки в Псков. Фотографии с прогулки по городу она разместила на своей странице в Instagram.

«Прекрасный город Псков! Вчера (20 июля) - празднование дня города! Благодарю за энергию и аплодисменты! Аплодирую вам! Поздравляю ещё раз!» - написала Натали.

21 июля она посетила с экскурсией Псковский кремль, сфотографировалась на смотровой площадке у устья реки Псковы. «А ива у воды даже в кадр не поместилась, какая мощная», - прокомментировала увиденное певица. Также она побывала в одном из псковских кафе на берегу реки.

«Город с прекрасной энергетикой, много храмов и церквей. История города, конечно, богатая», - добавила Натали.

Звезда выступила на праздничном концерте в рамках Дней города Пскова 20 июля. На мероприятие на Октябрьской площади собрались тысячи псковичей.