Тысячи горожан собрались на праздничный концерт в центре Пскова

21:12, 20 июля 2019, ПАИ

20 июля тысячи псковичей собрались в центре города на праздничный концерт, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОМСУ муниципального образования «Город Псков».

В течение дня в Детском парке, на Октябрьской площади и на набережных рек Псковы и Великой работали многочисленные концертные и развлекательные площадки, интерактивные программы, мастер-классы и аттракционы.

Псковичи увидели выступления детских и взрослых самодеятельных коллективов города, поучаствовали в розыгрыше призов, тематических флешмобах и квестах, танцевальных марафонах и фестивале красок. На праздничных пространствах работали более 150 точек разнообразной торговли и питания, а также ремесленная ярмарка.

Вечером на Октябрьской площади на главной сцене праздника прошла концертная программа с участием заслуженного артиста России Александра Либа и лучших коллективов города. Гостей праздника поприветствовал глава администрации Пскова Александр Братчиков. Он пожелал городу процветания, а его жителям - здоровья, любви и счастья.

В 21:00 праздничная программа продолжилась показательными выступлениями парашютистов на площади Ленина. А в 21:30 на Октябрьской площади выступит звезда российской эстрады Натали. Завершится праздничный день фейерверком на набережной Великой в 22:30.

Ознакомиться с полной программой празднования Дней города Пскова можно ЗДЕСЬ, с изменением движения общественного транспорта в праздничные дни - ЗДЕСЬ. А как отмечали День города в Пскове в последние 10 лет, читайте ЗДЕСЬ.