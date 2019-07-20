0
18:49
Псковский губернатор участвует в работе форума «Без границ»
17:24
В Пскове отмечают Дни города (ВИДЕО)
16:58
Футбольное поле в Пустошке обновят к середине августа
14:59
Александр Котов: Псков будет жить и развиваться
12:28
Псковичи участвуют в фестивале сапсерфинга в Петербурге
12:03
Вера Емельянова пожелала псковичам мирного неба над головой
11:48
Псковичи празднуют 1116-летие города
Еще новости
Общество

Тысячи горожан собрались на праздничный концерт в центре Пскова

20 июля тысячи псковичей собрались в центре города на праздничный концерт, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОМСУ муниципального образования «Город Псков».

В течение дня в Детском парке, на Октябрьской площади и на набережных рек Псковы и Великой работали многочисленные концертные и развлекательные площадки, интерактивные программы, мастер-классы и аттракционы.

Псковичи увидели выступления детских и взрослых самодеятельных коллективов города, поучаствовали в розыгрыше призов, тематических флешмобах и квестах, танцевальных марафонах и фестивале красок. На праздничных пространствах работали более 150 точек разнообразной торговли и питания, а также ремесленная ярмарка.

Вечером на Октябрьской площади на главной сцене праздника прошла концертная программа с участием заслуженного артиста России Александра Либа и лучших коллективов города. Гостей праздника поприветствовал глава администрации Пскова Александр Братчиков. Он пожелал городу процветания, а его жителям - здоровья, любви и счастья.

В 21:00 праздничная программа продолжилась показательными выступлениями парашютистов на площади Ленина. А в 21:30 на Октябрьской площади выступит звезда российской эстрады Натали. Завершится праздничный день фейерверком на набережной Великой в 22:30.

Ознакомиться с полной программой празднования Дней города Пскова можно ЗДЕСЬ, с изменением движения общественного транспорта в праздничные дни - ЗДЕСЬ. А как отмечали День города в Пскове в последние 10 лет, читайте ЗДЕСЬ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковский губернатор участвует в работе форума «Без границ»
20 июля 2019
Псковский губернатор участвует в работе форума «Без границ»
В Пскове отмечают Дни города (ВИДЕО)
20 июля 2019
В Пскове отмечают Дни города (ВИДЕО)
Футбольное поле в Пустошке обновят к середине августа
20 июля 2019
Футбольное поле в Пустошке обновят к середине августа
Александр Котов: Псков будет жить и развиваться
20 июля 2019
Александр Котов: Псков будет жить и развиваться
Псковичи участвуют в фестивале сапсерфинга в Петербурге
20 июля 2019
Псковичи участвуют в фестивале сапсерфинга в Петербурге
Вера Емельянова пожелала псковичам мирного неба над головой
20 июля 2019
Вера Емельянова пожелала псковичам мирного неба над головой
Псковичи празднуют 1116-летие города
20 июля 2019
Псковичи празднуют 1116-летие города
Останки 23 красноармейцев перезахоронили в Островском районе
20 июля 2019
Останки 23 красноармейцев перезахоронили в Островском районе

Идет загрузка...