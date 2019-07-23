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Общество

День Военно-морского флота России отметят в Пскове 28 июля

28 июля в 11:00 в Пскове на набережной Флотской Славы реки Великой состоится мероприятие, посвященное празднованию Дня Военно-Морского Флота России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В мероприятии примут участие моряки дивизиона пограничных сторожевых катеров и личный состав Пограничного управления ФСБ России по региону.

Кроме того, в этот день пройдет торжественный митинг, возложение цветов к мемориальному комплексу псковичам-флотоводцам, выступления великолукского авиационно-спортивного клуба, концерт с участием творческих коллективов региона, а также торжественное прохождение пограничных сторожевых катеров дивизиона Пограничного управления.

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