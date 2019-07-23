После обращения к Михаилу Ведерникову на переходе в Великих Луках появилась «зебра»

10:55, 23 июля 2019, ПАИ

В Великих Луках не ранее необозначенном пешеходном переходе появилась разметка. Это произошло после обращения местных жителей к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, сообщается на странице сообщества «Подслушано Великие Луки».

Автор поста отметил, что после обращения к губернатору «вот так быстренько делаются дела».

«Уж сколько лет стоял этот перекрёсток не обозначенным», - отметил великолучанин и поблагодарил Михаила Ведерникова за реагирование на проблему. Кроме того, автор поста и другим пользователям рекомендовал писать напрямую губернатору для оперативного решения проблемы.