Субботник на братских захоронениях в Печорах провели волонтёры в преддверии Дня Победы

23:48, 07 мая 2024, ПАИ

Сотрудники МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи Печорского района» провели субботник на братских захоронениях в Печорах в преддверии Дня Победы. Об этом пишет газета «Печорская правда».

«Каждый год этому памятнику в нашем городе уделяется особое внимание, уборка производится несколько раз. Многие организации считают почётным провести субботник именно здесь», – пишет газета.

Коллектив Дворца творчества убрал сухие ветки и листья, мусор и обновил яркие элементы памятника.