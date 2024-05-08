Субботник на братских захоронениях в Печорах провели волонтёры в преддверии Дня Победы
Сотрудники МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи Печорского района» провели субботник на братских захоронениях в Печорах в преддверии Дня Победы. Об этом пишет газета «Печорская правда».
«Каждый год этому памятнику в нашем городе уделяется особое внимание, уборка производится несколько раз. Многие организации считают почётным провести субботник именно здесь», – пишет газета.
Коллектив Дворца творчества убрал сухие ветки и листья, мусор и обновил яркие элементы памятника.
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