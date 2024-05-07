Квиз на тему Великой Отечественной войны провели в ПИШ Союзного государства ПсковГУ

22:25, 07 мая 2024, ПАИ

Активисты ПИШ гибридных технологий в станкостроении Союзного государства организовали квиз «Я помню, я горжусь!» для студентов вуза. Об этом ПАИ сообщили в ПсковГУ.

В роли жюри выступили заместители руководителя образовательного департамента ПИШ Союзного государства Елена Линева и Галия Абдуллаева, а также студенческий директор ПИШ Союзного государства Ксения Садовникова.

Игра проходила в шесть этапов: «Когда же это было?!», «Наши герои!», «Правда или ложь?», «Слова героев», «Мелодии, хранимые в сердцах», «Разведка». Участников проверяли на знание хронологии событий Великой Отечественной войны и её героев, а также песен на военную тематику.

По итогам конкурса все участники смогли набрать достойное количество баллов, а места распределились следующим образом: первое место заняла команда «Молния», второе место за командой «Великая пятёрка», третье место завоевала «Пятилетка за 3 года»

Добавим, мероприятие состоялось в рамках работы Координационного центра по вопросам формирования у молодёжи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма ПсковГУ.