До 20% уменьшились упаковки повседневных товаров в России

10:11, 23 июля 2019, ПАИ

В России за шесть лет упаковки повседневных товаров и продуктов уменьшились до 20%, сообщает ТАСС со ссылкой на исследовательскую компанию GfK.

По их данным, в России с 2012 по 2018 год производители товаров повседневного спроса уменьшили размер своих упаковок от 7 до 20% в зависимости от категории.

Исследователи привели в качестве примера появления в продаже емкостей, которые отличаются от классических упаковок. В частности, на рынке теперь встречаются упаковки емкостью от 920 до 958 миллилитров, вместо стандартного литра.

Кроме того, исследовательская компания отмечает, что в России за шесть месяцев увеличилось количество покупателей, которые пересчитывают стоимость товара за один килограмм или литр. В 2012 году таких покупателей было 29%, а в 2018 году — 47%. Также с 17 до 29% выросла и доля жителей России, обращающих внимание на размер фасовки товара в перерасчете на один килограмм или литр.

Помимо этого специалисты отмечают, что за шесть лет выросло и количество покупателей, которые сравнивают цены разных марок перед тем, как сделать выбор.