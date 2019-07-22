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За оскорбление полицейского будут судить жителя Новоржева

В Новоржеве перед судом предстанет 31-летний местный житель, который обвиняется в оскорблении полицейского. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Установлено, что 13 июня полицейский доставил обвиняемого для медицинского освидетельствования в районную больницу в Новоржеве за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина, пытаясь воспрепятствовать разбирательству по делу об административном правонарушении, оскорбил полицейского. Выяснилось также, что обвиняемый ранее был судим за убийство.

Бежаницкий межрайонный следственный отдел СУ СК России по Псковской области собрал достаточную доказательственную базу и направил уголовное дело в суд для рассмотрения.

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