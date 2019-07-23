Татьяна Пустошкина о Ганзе в Пскове: Много людей приложили усилия, чтобы организовать этот праздник

12:24, 23 июля 2019, ПАИ

39-е Международные Ганзейские дни Нового времени, которые прошли в Пскове 27-30 июня, были результатом командной работы, много людей приложили усилия, чтобы организовать этот праздник. Об этом заявила директор Ганзейской дирекции по проведению праздников Татьяна Пустошкина в прямом эфире проекта ПАИ-live 23 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Татьяны Пустошкиной, Ганзейская дирекция и дальше будет работать в соответствии со своим уставом. При этом руководитель отметила, что сейчас сложно говорить о дальнейшей судьбе дирекции и ее задачах, эти вопросы «проговариваются».

Татьяна Пустошкина пояснила, что все основные организационные моменты, как удавшиеся, так и нет, будут обсуждаться в дирекции. «Мы по-другому взглянули на разные вещи, все выводы при организации дальнейших мероприятий муниципалитет сделает», - заверила она.