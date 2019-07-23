0
13:06
Лучший военно-исторический проект Псковской области может получить 5 млн рублей
12:53
К 20 августа завершится ремонт фонтана у Рижской гостиницы в Пскове
12:46
Ограничение числа гостей на открытии Ганзейских дней в Псковском кремле связали с мерами безопасности
12:43
Компания «Экопром» помогла организаторам крупных мероприятий в Пскове и области
12:02
Начался ПАИ-live с руководителем Ганзейской дирекции (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
11:55
На «девичник» приглашает псковичек ресторан «Инжир»
10:55
После обращения к Михаилу Ведерникову на переходе в Великих Луках появилась «зебра»
Еще новости
Общество

Татьяна Пустошкина о Ганзе в Пскове: Много людей приложили усилия, чтобы организовать этот праздник

39-е Международные Ганзейские дни Нового времени, которые прошли в Пскове 27-30 июня, были результатом командной работы, много людей приложили усилия, чтобы организовать этот праздник. Об этом заявила директор Ганзейской дирекции по проведению праздников Татьяна Пустошкина в прямом эфире проекта ПАИ-live 23 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Татьяны Пустошкиной, Ганзейская дирекция и дальше будет работать в соответствии со своим уставом. При этом руководитель отметила, что сейчас сложно говорить о дальнейшей судьбе дирекции и ее задачах, эти вопросы «проговариваются».

Татьяна Пустошкина пояснила, что все основные организационные моменты, как удавшиеся, так и нет, будут обсуждаться в дирекции. «Мы по-другому взглянули на разные вещи, все выводы при организации дальнейших мероприятий муниципалитет сделает», - заверила она.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Псковская Ганза
Псковский общепит и города русской Ганзы восполнили пробел отсутствующей европейской кухни – организаторы Ограничение числа гостей на открытии Ганзейских дней в Псковском кремле связали с мерами безопасности Татьяна Пустошкина о Ганзе в Пскове: Много людей приложили усилия, чтобы организовать этот праздник Начался ПАИ-live с руководителем Ганзейской дирекции (ЭФИР ЗАВЕРШЕН) Отзывы участников Ганзейских дней в Пскове прокомментирует гость ПАИ-live Михаил Ведерников: К Ганзе в части благоустройства Пскова сделан большой шаг вперёд Почти три тысячи туристов разместились в псковских отелях в Ганзейские дни Каким будет Псково-Изборский музей-заповедник: ПАИ-live с Александром Голышевым 40 направлений добровольческой деятельности отработали на Ганзе в Пскове Порядка 50 тысяч человек посетили бои реконструкторов во время Ганзейских дней в Пскове
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Лучший военно-исторический проект Псковской области может получить 5 млн рублей
23 июля 2019
Лучший военно-исторический проект Псковской области может получить 5 млн рублей
К 20 августа завершится ремонт фонтана у Рижской гостиницы в Пскове
23 июля 2019
К 20 августа завершится ремонт фонтана у Рижской гостиницы в Пскове
Ограничение числа гостей на открытии Ганзейских дней в Псковском кремле связали с мерами безопасности
23 июля 2019
Ограничение числа гостей на открытии Ганзейских дней в Псковском кремле связали с мерами безопасности
Компания «Экопром» помогла организаторам крупных мероприятий в Пскове и области
23 июля 2019
Компания «Экопром» помогла организаторам крупных мероприятий в Пскове и области
Начался ПАИ-live с руководителем Ганзейской дирекции (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
23 июля 2019
Начался ПАИ-live с руководителем Ганзейской дирекции (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
На «девичник» приглашает псковичек ресторан «Инжир»
23 июля 2019
На «девичник» приглашает псковичек ресторан «Инжир»
После обращения к Михаилу Ведерникову на переходе в Великих Луках появилась «зебра»
23 июля 2019
После обращения к Михаилу Ведерникову на переходе в Великих Луках появилась «зебра»
День Военно-морского флота России отметят в Пскове 28 июля
23 июля 2019
День Военно-морского флота России отметят в Пскове 28 июля

Идет загрузка...