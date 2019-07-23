0
13:06
Лучший военно-исторический проект Псковской области может получить 5 млн рублей
12:53
К 20 августа завершится ремонт фонтана у Рижской гостиницы в Пскове
12:46
Ограничение числа гостей на открытии Ганзейских дней в Псковском кремле связали с мерами безопасности
12:43
Компания «Экопром» помогла организаторам крупных мероприятий в Пскове и области
12:02
Начался ПАИ-live с руководителем Ганзейской дирекции (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
11:55
На «девичник» приглашает псковичек ресторан «Инжир»
10:55
После обращения к Михаилу Ведерникову на переходе в Великих Луках появилась «зебра»
Еще новости
Общество

Татьяна Пустошкина об обеспечении безопасности в Дни Ганзы в Пскове: Гости чувствовали себя комфортно

Руководитель Ганзейской дирекции по проведению праздников Татьяна Пустошкина в прямом эфире проекта ПАИ-live 23 июля подвела итоги проведения ганзейских дней. Особое внимание она уделила обеспечению безопасности в Пскове в период проведения массовых мероприятий. 

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, по словам Татьяны Пустошкиной, безопасность на Ганзе была организована на высоком уровне. Она отметила, что на стадии подготовки продумывались все моменты, даже мельчайшие детали, а не только проход людей через рамки металлоискателя. Директор добавила, что полицейские использовали и ручные детекторы, а в случае сомнений проверяли сумки граждан. Принятые меры позволили избежать каких-либо неприятных ситуаций на улицах города.

Татьяна Пустошкина также отметила, что все эти усилия позволил гостям чувствовать себя комфортно, не опасаться за свою безопасность, безопасность своих детей. Руководитель Ганзейской дирекции заявила, что во время проведение Ганзы никакой давки и очередей не было. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Псковская Ганза
Псковский общепит и города русской Ганзы восполнили пробел отсутствующей европейской кухни – организаторы Ограничение числа гостей на открытии Ганзейских дней в Псковском кремле связали с мерами безопасности Татьяна Пустошкина о Ганзе в Пскове: Много людей приложили усилия, чтобы организовать этот праздник Начался ПАИ-live с руководителем Ганзейской дирекции (ЭФИР ЗАВЕРШЕН) Отзывы участников Ганзейских дней в Пскове прокомментирует гость ПАИ-live Михаил Ведерников: К Ганзе в части благоустройства Пскова сделан большой шаг вперёд Почти три тысячи туристов разместились в псковских отелях в Ганзейские дни Каким будет Псково-Изборский музей-заповедник: ПАИ-live с Александром Голышевым 40 направлений добровольческой деятельности отработали на Ганзе в Пскове Порядка 50 тысяч человек посетили бои реконструкторов во время Ганзейских дней в Пскове
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Лучший военно-исторический проект Псковской области может получить 5 млн рублей
23 июля 2019
Лучший военно-исторический проект Псковской области может получить 5 млн рублей
К 20 августа завершится ремонт фонтана у Рижской гостиницы в Пскове
23 июля 2019
К 20 августа завершится ремонт фонтана у Рижской гостиницы в Пскове
Ограничение числа гостей на открытии Ганзейских дней в Псковском кремле связали с мерами безопасности
23 июля 2019
Ограничение числа гостей на открытии Ганзейских дней в Псковском кремле связали с мерами безопасности
Компания «Экопром» помогла организаторам крупных мероприятий в Пскове и области
23 июля 2019
Компания «Экопром» помогла организаторам крупных мероприятий в Пскове и области
Начался ПАИ-live с руководителем Ганзейской дирекции (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
23 июля 2019
Начался ПАИ-live с руководителем Ганзейской дирекции (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
На «девичник» приглашает псковичек ресторан «Инжир»
23 июля 2019
На «девичник» приглашает псковичек ресторан «Инжир»
После обращения к Михаилу Ведерникову на переходе в Великих Луках появилась «зебра»
23 июля 2019
После обращения к Михаилу Ведерникову на переходе в Великих Луках появилась «зебра»
День Военно-морского флота России отметят в Пскове 28 июля
23 июля 2019
День Военно-морского флота России отметят в Пскове 28 июля

Идет загрузка...