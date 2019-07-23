Татьяна Пустошкина об обеспечении безопасности в Дни Ганзы в Пскове: Гости чувствовали себя комфортно

13:04, 23 июля 2019, ПАИ

Руководитель Ганзейской дирекции по проведению праздников Татьяна Пустошкина в прямом эфире проекта ПАИ-live 23 июля подвела итоги проведения ганзейских дней. Особое внимание она уделила обеспечению безопасности в Пскове в период проведения массовых мероприятий.

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, по словам Татьяны Пустошкиной, безопасность на Ганзе была организована на высоком уровне. Она отметила, что на стадии подготовки продумывались все моменты, даже мельчайшие детали, а не только проход людей через рамки металлоискателя. Директор добавила, что полицейские использовали и ручные детекторы, а в случае сомнений проверяли сумки граждан. Принятые меры позволили избежать каких-либо неприятных ситуаций на улицах города.

Татьяна Пустошкина также отметила, что все эти усилия позволил гостям чувствовать себя комфортно, не опасаться за свою безопасность, безопасность своих детей. Руководитель Ганзейской дирекции заявила, что во время проведение Ганзы никакой давки и очередей не было.