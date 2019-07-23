Семь новеньких многоэтажек посетят участники Тура по новостройкам в Пскове

13:24, 23 июля 2019, ПАИ

Жителей Пскова приглашают в Тур по новостройкам. 27 июля все желающие смогут посетить шесть современных жилых комплексов и семь многоквартирных домов, квартиры в которых сегодня предлагаются новоселам.

В список вошли: ЖК «Приоритет» (Кузбасской дивизии, 10), ЖК «Образцовый квартал» (Крестки, 7), ЖК «Европа» (Пражская 8/12), новый дом на Запсковье, ул. Крупская, 24, SMART-квартал (ул. Инженерная, 119 и Юности, 24), ЖК «Новые Афины» (Ижорского бат. 13),

Участники Тура по новостройкам смогут побывать внутри новеньких квартир, обсудить с представителями застройщика детали строительства, например, узнать, из каких материалов возводятся здания, получить консультацию о выборе отделочных материалов и организации внутреннего пространства комнат с учетом вентиляции и отопления, освещения и так далее. Кроме того, участники акции смогут проконсультироваться о способах и формах оплаты покупки жилья. Им расскажут о предстоящих планах по благоустройству прилегающей территории, застройке земельного участка, обеспечения его транспортной доступности.

Для участия в Туре по новостройкам следует записаться по телефону (8112) 702-042.

Отъезд в 11:00 от редакции «Комсомольской правды - Псков» (Пароменская, 21/33).