0
18:20
На псковский «Медовый фестиваль» поданы 25 заявок от пчеловодов
18:08
Ганза в Пскове - 2019: Организаторы подвели итоги проведения фестиваля
18:02
Псковичи возложили цветы к могиле Неизвестного солдата
17:29
Программа празднования Дня Псковского района: Когда и где пройдёт, что посмотреть
16:59
Псков отмечает 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков
16:38
31 июля на «Первом канале» стартует сериал с псковичкой Юлией Пересильд в главной роли
16:08
Следующие Международные Ганзейские дни пройдут в Пскове в 2033 году
Еще новости
Общество

Мультфильмы «Веселая карусель» и «Умка» получат продолжение

У российских мультфильмов «Веселая карусель», «Приключения Пети и волка», «Умка» и еще 47 анимационных лент появятся продолжения. Как пишет ТАСС, картины решило поддержать Министерство культуры РФ.

Согласно сообщению ведомства, в список мультфильмов, которые получат бюджетные средства в этом году, включены также «Малышарики-5», «Бодо Бородо. Путешествия», «Динозавр Рики», третий сезон «Мультипелки», «Лунтик и его друзья», «Белка и Стрелка. Тайны космоса» и «Гора самоцветов».

Кроме того, Минкульт поддержит и авторские анимационные фильмы, финансирование получат 26 картин.

Всего эксперты рассмотрели 128 проектов: 83 детских фильмов и 45 – авторской анимации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

На псковский «Медовый фестиваль» поданы 25 заявок от пчеловодов
23 июля 2019
На псковский «Медовый фестиваль» поданы 25 заявок от пчеловодов
Псковичи возложили цветы к могиле Неизвестного солдата
23 июля 2019
Псковичи возложили цветы к могиле Неизвестного солдата
Программа празднования Дня Псковского района: Когда и где пройдёт, что посмотреть
23 июля 2019
Программа празднования Дня Псковского района: Когда и где пройдёт, что посмотреть
Псков отмечает 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков
23 июля 2019
Псков отмечает 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков
31 июля на «Первом канале» стартует сериал с псковичкой Юлией Пересильд в главной роли
23 июля 2019
31 июля на «Первом канале» стартует сериал с псковичкой Юлией Пересильд в главной роли
Следующие Международные Ганзейские дни пройдут в Пскове в 2033 году
23 июля 2019
Следующие Международные Ганзейские дни пройдут в Пскове в 2033 году
Опубликовано видео с места пожара в Острове
23 июля 2019
Опубликовано видео с места пожара в Острове
С 75-летием освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков поздравил Михаил Ведерников
23 июля 2019
С 75-летием освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков поздравил Михаил Ведерников

Идет загрузка...