Мультфильмы «Веселая карусель» и «Умка» получат продолжение

13:37, 23 июля 2019, ПАИ

У российских мультфильмов «Веселая карусель», «Приключения Пети и волка», «Умка» и еще 47 анимационных лент появятся продолжения. Как пишет ТАСС, картины решило поддержать Министерство культуры РФ.

Согласно сообщению ведомства, в список мультфильмов, которые получат бюджетные средства в этом году, включены также «Малышарики-5», «Бодо Бородо. Путешествия», «Динозавр Рики», третий сезон «Мультипелки», «Лунтик и его друзья», «Белка и Стрелка. Тайны космоса» и «Гора самоцветов».

Кроме того, Минкульт поддержит и авторские анимационные фильмы, финансирование получат 26 картин.

Всего эксперты рассмотрели 128 проектов: 83 детских фильмов и 45 – авторской анимации.