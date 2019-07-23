Память Героя Советского Союза Александра Иванова увековечили в Пскове

14:30, 23 июля 2019, ПАИ

В Пскове в рамках партийного проекта «Единой России» «Историческая память» увековечили память Героя Советского Союза, летчика-наблюдателя 10 отдельного разведывательного авиационного полка, старшего лейтенанта Александра Иванова. На доме №29/31 по Рижскому проспекту, в котором он жил, открыли мемориальную доску, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения «Единой России».

В церемонии, помимо родных Героя и местных жителей, участвовали военнослужащие Псковского гарнизона, представители городского совета ветеранов, юнармейцы, воспитанники центра «Патриот».

Заместитель главы города Владимир Воробьев подчеркнул, что псковская земля «никогда не забудет своих славных сынов и дочерей, которые сражались на фронтах Отечественной войны».

Инициаторов открытия мемориальной доски Герою поблагодарила заместитель председателя городского Совета ветеранов Вера Нечаева.

Признательность жителям Пскова, которые проявили заботу о тех, кто воевал за Родину, выразил сын Героя, председатель избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов. Он отметил, что его отец после войны имел возможность переехать в другие регионы, но вернулся в Псков, где работал до последнего дня. «В период войны у него сложился экипаж, который воевал практически четыре года в одном составе. Их имена высечены в зале Славы на Поклонной горе», - добавил Михаил Иванов.

Участники церемонии почтили память Героя минутой молчания и возложили цветы.

Александр Иванов во время Великой Отечественной войны выполнил 264 боевых вылета, в том числе 150 - на дальнюю и ближнюю разведку. Он сбил 5 вражеских самолетов и был тяжело ранен. После войны служил в армии, уйдя в запас в 1956 году, поселился в Пскове.

22 июля в Пскове появилась ещё одна мемориальная доска. На доме №27 по улице Яна Фабрициуса увековечили Героя Советского Союза, военного летчика, старшему лейтенанта Андрея Баклана.