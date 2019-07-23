С 75-летием освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков поздравил Михаил Ведерников

15:21, 23 июля 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Пскова с 75-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Соответствующий текст поздравления опубликован на сайте администрации Псковской области.

Михаил Ведерников отметил, что архивы, библиотеки, общественные организации и отдельные энтузиасты проделали колоссальную работу по оцифровке документов середины прошлого века. И сегодня, как считает глава региона, с помощью восстановленных фотографий можно получить полную картину событий Великой Отечественной войны в Пскове: «Причинённые разрушения, последствия оккупации, потерянные культурные памятники, — каждый фрагмент может быть воспроизведён с шокирующей точностью».

По словам губернатора, труды поколения, которое восстанавливало разрушенный город, «до сих пор служат верой и правдой и составляют основу красоты Пскова». «В 40-х, в 50-х годах была проделана потрясающая созидательная работа, и этот подвиг мы чествуем с таким же уважением и гордостью, как и героические действия Советской Армии», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Глава региона также заявил, что в силах псковичей преумножить переданное наследие. Он отметил, что непосредственный долг – это сохранение исторического облика Пскова, защита уникальности города на государственном и международном уровне, а также поддержание порядка и благоустройства.

«Уверен, что мы с честью выполним все эти задачи. Сегодня, отмечая День города, мы снова можем сказать: «Сделаем наш родной Псков лучше, чем он был вчера», ведь общими усилиями нам по силам любая задача», - добавил глава региона и пожелал каждому жителю Пскова счастья, удачи и благополучия.

«Пусть над нашим городом всегда будет мирное небо», - заключил Михаил Ведерников.