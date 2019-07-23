Закон о штрафах за незаконную продажу билетов на матчи ЧЕ-2020 по футболу одобрил Совфед

16:13, 23 июля 2019, ПАИ

23 июля Совет Федерации одобрил закон об установке штрафов за незаконную продажу билетов на матчи Чемпионата Европы 2020 года и их подделок. Об этом пишет ТАСС.

За незаконную продажу билетов нарушителей будут наказывать штрафами в размере от 20-кратной до 25-кратной стоимости билета, но не менее 50 тысяч рублей, для должностных лиц - от 25-кратной до 30-кратной стоимости входного билета, но не менее 150 тыс. рублей. Такой же штраф или административное прекращение деятельности на 90 дней могут получить и предприниматели без оформленного юридического лица. Последних планируется наказывать от 500 тыс. до 1 млн рублей с одновременной возможностью приостановления деятельности на срок до 90 суток.

За продажу подделок граждане могут получить штраф от 50 до 70 тысяч рублей, должностные лица – от 150 до 200 тысяч рублей. Предпринимателям грозит наказание в виде штрафа от 150 до 200 тысяч рублей или приостановлением деятельности на 90 дней. Штрафы для юридических лиц составят от 1 млн до 1,5 млн рублей с возможностью административного приостановления деятельности на срок до 90 суток.

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Олег Цепкин рассказал, что подобные санкции действовали во время подготовки и проведения ЧМ-2018. Меры признали эффективными.

Чемпионат Европы по футболу 2020 впервые состоится на территории 12 национальных ассоциаций UEFA. Одним из городов – хозяев Чемпионата станет Санкт-Петербург, где пройдут три групповых и один четвертьфинальный матчи.