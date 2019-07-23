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В Пскове за кражу будут судить мурманчанина

В Пскове перед судом предстанет 43-летний мурманчанин за кражу мобильного телефона из сумки псковича. За это преступление мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Пскова.

Установлено, что 13 июня обвиняемый ремонтировал подъезд на Рижском проспекте в Пскове. Когда его коллеги по работе переодевались и обедали, он похитил телефон из оставленной без присмотра сумки. После этого мужчина с похищенным отправился домой.

Выяснилось, что обвиняемый уже долгое время проживает в Псковской области, но при этом зарегистрирован в Апатитах Мурманской области. Он свою вину признал полностью и раскаялся в содеянном. Прокурор направил уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража) мировому судье Пскова для рассмотрения.

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