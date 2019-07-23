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За незаконную покупку и хранение наркотиков псковичка предстанет перед судом

В Пскове перед судом предстанет 19-летняя местная жительница за незаконное приобретение и хранение наркотиков. Ей грозит лишение свободы на срок до трёх лет, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Пскова.

Установлено, что 5 апреля псковичка купила у своей знакомой наркотики для личного употребления. При это деньги для приобретения наркотиков она взяла в долг у своего молодого человека.

После совершения сделки обеих фигуранток задержали сотрудники УКОН УМВД России по Псковской области. В отношении девушек были возбуждены уголовные дела. Прокурор Пскова направил уголовное дело по статье 228 части 1 УК РФ в городской суд для рассмотрения.

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